Zara (16) overleden na ongeval met motorrijder: ‘We verliezen blije, actieve, zorgzame leerling’

De 16-jarige Zara uit Vlaardingen is overleden aan haar verwondingen die ze opliep bij een aanrijding met een motor afgelopen vrijdag. Dat meldt de politie. De 17-jarige bijrijdster uit Vlaardingen ligt nog in het ziekenhuis, evenals de 24-jarige motorrijder uit Papendrecht. De politie heeft hem aangemerkt als verdachte.

Afgelopen vrijdagavond rond 22.45 uur ging het gruwelijk mis op de Holysingel in Vlaardingen. De motorrijder botste op de scooter waarop Zara met nog een 17-jarig meisje reed. De 16-jarige Zara was niet aanspreekbaar na het ongeval en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De politie kreeg vandaag bericht dat ze is overleden.

Volgens getuigen was de man voor het tragische ongeval verwikkeld in een ‘wedstrijdje’ met een Audi-bestuurder. De Papendrechter had volgens de politie geen rijbewijs. Hij zou bovendien te hard hebben gereden. De Audi-bestuurder, een 19-jarige Vlaardinger, is ook als verdachte aangemerkt.

Volledig scherm De scooter van de tieners schoot tientallen meters door. © MediaTV

Wat de precieze verdenking tegen de motorrijder wordt, is volgens de politie afhankelijk van het onderzoek. Dat is nog in volle gang. Vaststaat al wel dat de Papendrechter verdacht wordt van het rijden zonder rijbewijs én het rijden met een te hoge snelheid. De politie verdenkt hem daarom van het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet, waarin staat dat het voor verkeersdeelnemers verboden is om een ongeval te veroorzaken waarbij iemand zwaargewond raakt of overlijdt. Dat kan een jarenlange celstraf tot gevolg hebben.

‘Blije, actieve, zorgzame leerling’

Het overleden tienermeisje was leerling op het Lentiz Groen Prinstererlyceum in Vlaardingen. Ze zat in het vierde jaar van het vwo. ,,We zullen samen een weg moeten vinden in deze onwerkelijke waarheid’’, schrijft de school in een overlijdensbericht. ,,We koesteren mooie herinneringen aan Zara en verliezen in haar een blije, actieve, zorgzame leerling met een grote vriendengroep. Onze gedachten gaan uit naar haar vader René, familie, vriendinnen, klasgenoten en andere bekenden. We wensen iedereen heel veel sterkte bij het verwerken van dit onmetelijke verlies.’’

Het verdriet om Zara is immens in Vlaardingen. Vlak bij de plek des onheils werd zaterdagavond al gerouwd. De bloemenzee aan de Holysingel groeit nog altijd. Het is daar een komen en gaan van in stilte treurende jongeren en buurtbewoners. Nelly Vollebregt, voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers, noemt de aanrijding in Vlaardingen ‘één groot drama’. ,,Twee jonge onschuldige meisjes op een scooter en dan dit. Dat is het ergste wat er kan gebeuren in het verkeer.”

