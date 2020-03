‘Ze is bijna vier en poept nog altijd in haar broek’

Coronapa­tiënt in quarantai­ne in container bij brandweer­ka­zer­ne ‘voelt zich goed’

18:23 In een container bij de brandweerkazerne in Hoofddorp zit een man die besmet is met het coronavirus. De man heeft geen huis in Nederland en wordt daarom op deze plek in quarantaine gehouden. ,,Het is een noodsituatie,” zegt de Veiligheidsregio.