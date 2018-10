Zéér drukke ochtendspits, bijna het dubbele van normale dinsdag in oktober

UpdateDoor regenachtig weer en veel ongelukken is het onwaarschijnlijk druk op de Nederlandse wegen. Rond half negen stond er ruim 500 kilometer file, aldus Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB, die ook files meet op de regionale wegen, stond er om 08.00 uur al 970 kilometer file. Dat is dubbel van wat normaal is voor een dinsdag in oktober. Ook vanavond wordt een drukke spits verwacht.

Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat melden dat deze dinsdagochtendspits de drukste spits van 2018 is. Rond 7.00 uur ‘s ochtends meldde Rijkswaterstaat al 90 kilometer file. Om 07.40 was dat al 250 kilometer, dat razendsnel opliep tot 514 kilometer, veel meer dan verwacht. Op maandag had de dienst weliswaar voorspeld dat de ochtendspits fors zou zijn, maar er werd ‘slechts’ gerekend op een piek van zo’n 300 kilometer.

Onder meer op de A20 van Hoek van Holland richting Gouda is veel vertraging, net als de A12 Tussen Arnhem en Utrecht, bij de afrit Oosterbeek. Ook in en rondom Rotterdam staat het flink vast, net als op de A58 waar een auto in brand staat tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. Naar verwachting is die weg om 08:45 uur vrij. Ook op de A4 en de A10 is het dringen en geduld hebben, beide richtingen op.

Voor vanavond wordt eveneens een zware spits verwacht door een combinatie van herfstweer en de ingetreden wintertijd. ,,We voorzien een van de drukste avonden van het jaar tot nu toe”, aldus Rijkswaterstaat.

Regen

In de ochtend trekt een regengebied via het zuidwesten en westen naar de Noordzee. Vanmiddag volgt er een nieuw regengebied, dat van zuid naar noord over het land trekt.

De wind is eerst nog oostelijk en zwak of matig, maar draait in de middag overal naar west tot noordwest en wordt dan matig tot krachtig, aan zee hard of soms stormachtig, met kans op windstoten van 60 tot 85 km/uur. Het kwik ligt lange tijd rond 7 graden, maar loopt in de avond flink op. Dat meldt Weerplaza.

Door de aanhoudende economische groei blijft ook de drukte op de weg de komende vijf jaar sterk toenemen. De capaciteit van het wegennet neemt wel toe, maar lang niet sterk genoeg om die groei op te vangen. Automobilisten zullen dan ook fors langer in de file staan.