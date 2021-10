Zeer instabiel en explosief poeder gevonden in Achterhoeks weiland; stof gebruikt in criminele circuit

Moordver­dach­te uit coma: recherche wil kruisboog­schut­ter Kenzo K. volgende week verhoren

14 oktober De van een dubbele moord verdachte Almeloër Kenzo K. is bij kennis. De recherche wil proberen hem volgende week voor het eerst te verhoren. K. werd door de politie op zijn balkon neergeschoten. Hij verblijft nog altijd in het ziekenhuis MST in Enschede.