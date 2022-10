Zeer zacht weer houdt ook volgende week aan

Het is ronduit zacht voor de tijd van het jaar en ook volgende week blijven de temperaturen hoog. Volgens Weeronline is er kans dat het in het zuiden 20 graden wordt en ook verlopen de nachten relatief warm.

Volgende week zijn schoolkinderen in de regio’s midden en zuid aan de beurt voor de herfstvakantie. Na een weekend met temperaturen van 16 tot 19 graden, die voor oktober hoger zijn dan normaal, begint de nieuwe week warm. Doordat er opnieuw warme lucht uit het zuiden tot zuidwesten wordt aangevoerd, kan het maandag in het zuiden 20 graden worden, in de rest van het land is het tussen de 16 en 18 graden.

Dinsdag en woensdag loopt het kwik in een groot deel van Nederland op tot 17 à 18 graden, om later in de week te blijven steken op 15 tot 17 graden. Dat is overigens nog altijd aan de hoge kant voor eind oktober, aldus weerman Wouter van Bernebeek. ,,Prima omstandigheden dus voor het vakantievierende zuiden!”

Scheelt stookkosten

Volgens de meteoroloog is het opvallend dat ook de nachten warm verlopen: zo kan het lokaal ‘s nachts 14 of 15 graden worden. Van Bernebeek: ,,Dat scheelt met recht een dikke deken én natuurlijk flink wat stookkosten.” In de loop van de week neemt de wisselvalligheid wel toe. Mogelijk kan het dinsdagavond flink regenen en het gaat geleidelijk harder waaien.

Op dinsdag vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. De maan schuift dan een klein stukje voor de zon. Het hoogtepunt van die verduistering is rond het middaguur, maar of de zon dan überhaupt te zien is, moeten we voorlopig afwachten.

