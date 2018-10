Zeeuwse vrouw hield aapjes als huisgenoten: één had zelfs een luier aan

De Dierenbescherming in Zeeland heeft samen met de politie twee aapjes weggehaald uit een woning in Zeeuws-Vlaanderen. De twee werden als huisdier gehouden, wat niet mag. Ze zijn opgevangen door Stichting AAP.

Via Facebook werd Stichting AAP op de hoogte gesteld van de Zeeuwse aapjes. ,,Wij hebben na de melding verschillende autoriteiten benaderd, en uiteindelijk heeft de dierenbescherming de aapjes weggehaald”, vertelt Stichting AAP. Vanwege privacyredenen meldt de Dierenbescherming niet waar in Zeeuws-Vlaanderen de apen gevonden zijn. Wel is bekend dat ze vrijdag zijn opgehaald.

Het gaat om een bruin kapucijnaapje en om een witoorpenseelaapje. De eigenaresse had de beestjes in het buitenland gekocht en was zich volgens de Dierenbescherming ‘van geen kwaad bewust’. Ze verzorgde de dieren als echte ‘huisgenootjes’. Eén ervan had zelfs een luier aan.

Quarantaine

De dieren waren bij de inbeslagname in goede conditie. Inmiddels zijn ze overgebracht naar Stichting AAP, waar het naar omstandigheden ook goed met ze gaat. De twee zitten voorlopig samen in quarantaine, wat gebruikelijk is voor nieuwe dieren in de opvang. ,,Ze kunnen het goed met elkaar vinden, dus ze zitten samen in een verblijf. De normale procedure is dat ze twaalf weken in quarantaine blijven. Gebruikelijk is dat ze daarna bij soortgenoten worden geplaatst. Gelukkig hebben we meer dan genoeg kapucijnaapjes en witoorpenseelaapjes hier, dus maatjes genoeg voor de twee.”

Het kapucijnaapje is een mannetje en zo’n 9 maanden oud. Het witoorpenseelaapje is een vrouwtje, en waarschijnlijk rond de 2 jaar oud.

Het Openbaar Ministerie gaat nu bepalen wat er met de beestjes moet gebeuren. De eigenaresse krijgt een boete. De vrouw had overigens ook een hond, die niets mankeerde. Die mag bij zijn baasje blijven.

