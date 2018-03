'Zeg juist wél iets over die hoofddoek'

Machteld: ,,Maar geef ze ook de ruimte om hun mening te uiten. Als je erover in gesprek gaat, blijkt vaak dat ze een stuk genuanceerder denken. Ik vind dat je alles moet kunnen bespreken. Als je het maar respectvol doet. We moeten uit die kramp. Een docent moet niet voor die leerlingen denken: straks word ik uitgemaakt voor racist. We moeten stoppen met denken in taboes, schroom en schaamte. In het onderwijs heb je de verantwoordelijkheid om leerlingen zich maximaal te laten ontplooien.''



Huub: ,,Als een meisje van 13 voor het eerst met een hoofddoek naar school komt, is het normaal te vragen: goh, Aicha heb je besloten een hoofddoek te gaan dragen? Als je er niets over vraagt, voelt zo'n leerling zich niet serieus genomen.''



Machteld: ,,Jongeren voelen heel duidelijk aan: vraagt een docent iets omdat hij geïnteresseerd is. Wil hij echt iets weten over het geloof? Of vraagt de docent het om erna te kunnen zeggen: ik vind het maar niets die hoofddoek.''



,,In het begin was ik totaal in paniek. Zo'n school had ik nog nooit meegemaakt. Er zijn hier maar een paar witte leerlingen, voor de rest is iedereen van buitenlandse afkomst.'' De witte leerling moest van zijn oude middelbare school af. De enige andere optie was een gekleurde school.



Huub:,,Die jongen ging met de bibbers in zijn benen naar die school. Toen hij er eenmaal was, zei hij: het is hier zoveel relaxter, zoveel warmer. We zijn in een experiment beland met elkaar. Honderd jaar geleden had je alleen christelijke Nederlanders en een paar afvalligen. Toen was het makkelijker. Maar die wereld is voorbij, die komt nooit meer terug. Als je hier niet mee leert omgaan, krijg je ontploffingen.''