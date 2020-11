Zeker 100 euro boete voor wie tóch vuurwerk afsteekt tijdens oud en nieuw

Minister Ferd Gapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarschuwt dat een boete voor het afsteken ‘minstens 100 euro’ is. Dat betekent dat overtreders ook een strafblad kunnen oplopen. Voor bedrijven die illegaal vuurwerk opslaan of verkopen komt de prent vele malen hoger te liggen, aldus Grapperhaus.

Niet alleen de verkoop en het gebruik, maar ook bezit van vuurwerk wordt strafbaar dit jaar. Er zal streng worden gehandhaafd met boetes, zegt minister Grapperhaus. Volgens de politie is de handhaving beter te doen als er een totaalverbod is, aldus Grapperhaus. ,,Dan is het duidelijker.”