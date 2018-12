Zeker 13 grote gemeenten hebben deze jaarwisseling vrijwillig vuurwerkvrije zones

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant van het vuurwerkbeleid in de 44 grootste gemeenten. Naast de vier grote steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht, gaat het om: Almere, Delft, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Hilversum, Tilburg, Zaanstad. De gemeenten volgen het voorbeeld van Den Haag, waar inwoners de afgelopen jaarwisseling verspreid over de stad vuurwerkvrije gebiedjes afbakenden.

Lagere kosten

Vuurwerk splijt

Deze zomer bleek al dat het vuurwerkbeleid gemeenten splijt. Lang niet alle gemeenten zitten te wachten op een landelijk verbod op knalvuurwerk en pijlen. Terwijl de grote steden juist aandringen op zo’n verbod, klagen kleinere gemeenten over een tekort aan handhavers en gebrek aan draagvlak.



De handhaving blijkt in de praktijk een groot probleem. Politie en handhavers hebben het in de Oudejaarsnacht al zó druk dat het controleren van vuurwerkvrije zones erbij inschiet. Dat is de reden waarom bijvoorbeeld Tilburg een paar jaar geleden besloot niet meer in de zones te handhaven. Die zones werden toen ook al ‘vrijwillig vuurwerkvrij’ genoemd.