Zeldzame kiwi kruipt uit het ei in Avifauna: ‘Het is fantastisch, dit gebeurt bijna nooit’

Vijf jaar na de Nederlandse primeur is er wederom een kiwi uit het ei gekropen in Avifauna. Het kerngezonde kuiken groeit goed en is een meisje, meldt het Alphense vogelpark. Ze heeft de naam ‘Maia’ gekregen.

De geboorte van een kiwikuiken zeldzaam. In 2018 was Tuatahi het allereerste kiwi kuiken ooit in een Nederlandse dierentuin.

,,Het is fantastisch, het gebeurt bijna nooit”, zegt Pamela Stolze van Vogelpark Avifauna. ,,Dit jaar is het alleen in de Zoo Frankfurt gebeurd, in een Europese dierentuin, en dan bij ons. Vijf jaar geleden kroop Tuatahi uit het ei, daarna hebben we wel twee keer een jong gehad. Vorig jaar ging het al gelijk mis, dat kiwi-jong was al niet gezond. Maar met deze gaat het heel goed. Ze eet zelfstandig, dat moet ook wel, want de ouders zijn uit beeld.”

Spannende tijd

Het gebeurt ook maar zelden, omdat er gedurende het lange en bijzondere proces veel mis kan gaan. Alleen al het maken en leggen van het ei door het vrouwtje duurt 3 weken, daarna begint de man aan een extreem lange broedtijd van gemiddeld 80 dagen (dit is onder vogels de langste broedtijd). Dan wordt het kuiken een dag of tien op gang geholpen door vader, waarna het helemaal zelfstandig moet leven.

Het geslacht is niet zichtbaar bij kiwi kuikens, maar kon worden vastgesteld aan de hand van dna in de eierschillen. Die zijn direct na het uitkomen opgestuurd naar een laboratorium. De naam ‘Maia’ is een Maori meisjesnaam en betekent dapper, vol vertrouwen. Dierentuinen over de hele wereld geven kiwi’s een Maori-naam als eerbetoon aan de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland.

Noordereiland kiwi’s komen in het wild alleen in Nieuw-Zeeland voor en zijn loopvogels die ’s nachts actief zijn. Met hun gevoelige snorharen en uitstekende reukvermogen vinden ze in het donker gemakkelijk hun eten. Ook in Avifauna slapen de kiwi’s overdag. Bezoekers kunnen Maia tijdens een gezondheidscheck, wanneer ze wordt gewogen en opgemeten, heel even van dichtbij bekijken.

De Noordereiland kiwi heeft een kwetsbare status en neemt in aantal af. Niet alleen de mens, maar ook verlies van leefgebied en andere dieren zoals, katten, ratten en marters vormen een bedreiging. 19 dierentuinen buiten Nieuw-Zeeland hebben deze soort in de collectie en doen mee aan een internationaal broedprogramma.

