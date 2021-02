Zeldzame koudegolf komt eraan: temperatuur kan zakken tot 23 graden onder nul!

De eerste officiële koudegolf in Nederland sinds 2012 komt eraan. Daarbij moet drie dagen achter elkaar -10 worden aangetikt. Vanmorgen werd volgens meteorologe Diana Woei al 15,4 graden onder nul in Winterswijk. ,,En het wordt nog kouder’’, waarschuwt de weervrouw.

Als de temperatuur 24 uur lang niet boven het vriespunt komt, is er officieel sprake van een ijsdag. En volgens het KNMI is er officieel sprake van een koudegolf als er in weerstation De Bilt minstens vijf ijsdagen achter elkaar zijn waarvan er drie een minimumtemperatuur noteren van -10 (strenge vorst) of lager.

Acht dagen

,,De koudegolf zal vrijdag hoogstwaarschijnlijk een feit zijn en aanhouden tot zondag’’, zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. ,,Dat betekent dat we een koudegolf van in totaal acht dagen verwachten. De laatste keer dat er een koudegolf werd genoteerd, was in februari 2012. Toen hield de golf tien dagen aan.’’



De officieel laagste temperatuur tot nu toe werd vanmorgen gemeten in weerstation Hupsel. ,,In de Achterhoek’’, zegt Woei. ,,Dat station noteerde -16,2. Op sommige plekken in jullie regio zal het -15 zijn geweest.’’

-23 is mogelijk

De komende ochtenden gaat het echter nóg kouder worden, verwacht Woei. ,,De wind is gaan liggen. Omdat ook de sneeuw blijft liggen, kan het net boven die sneeuwlaag zeer streng vriezen voordat de zon opkomt. Ik sluit niet uit dat het record in het oosten wordt gebroken, dat met -22,9 graden op naam staat van Lelystad.’’



Woei verwacht dat vrijdagochtend en zaterdagochtend voor zonsopkomst de meest ideale momenten zijn voor dat laagterecord. Het landelijke record staat met -27,4 graden overigens op naam van Winterswijk (27 januari 1942).

Bekijk onze video's over het winterweer in Nederland in onderstaande playlist:

Volledig scherm De minimumtemperaturen in Nederland, kort voor zonsopkomst: in onze regio werd het op De Veluwe het koudst. © Weerplaza

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.