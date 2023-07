Zeldzame vorm van kanker? Het vinden van de juiste arts is lastig: ‘Dit gaat om mensenlevens’

met video Hotel met tientallen gasten ontruimd na grote brand op Haags dakterras: ‘Het riet fikte enorm’

In het hart van de Haagse binnenstad is vannacht brand uitgebroken op het dak van het bekende café Haagsche Bluf. Rond 01:45 uur vloog de rieten overkapping op het dakterras van het historische pand in brand. Diverse panden in de directe omgeving zijn tijdelijk ontruimd, waaronder een hotel. Zo’n honderd mensen stonden ’s nachts op straat.