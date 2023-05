Zelensky in speech: ‘Iedereen had hier in Den Haag liever een andere Vladimir gezien’

President Volodymyr Zelensky heeft Nederland vanmorgen in een speech in het Haagse World Forum bedankt voor de grote steun aan Oekraïne. Hij vroeg opnieuw om een speciaal tribunaal in Den Haag waar Russische leiders, waaronder president Poetin, worden berecht voor oorlogsmisdaden.

Nadat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) Zelensky introduceerde kreeg Zelensky een staande ovatie van de toehoorders. ,,Bravo!” klonk het rondom. ,,Dank jullie wel, ik ben in het land van vrijheid en recht”, toonde de president zich geroerd. In het Engels bedankte hij ons land vervolgens uitgebreid voor de miljarden steun die al sinds de start van de op 24 februari 2022 losgebarsten oorlog wordt gegeven. ,,De oorlog wordt gewonnen op het slagveld.”

Zelensky ging vervolgens in zijn ongeveer kwartierlange speech in op de huidige situatie op het slagveld. ,,Gisteren in Cherson doodde Rusland 20 mensen en verwondde het 49 anderen. Ja, we spreken van burgers.”

Tijdens de speech, waarvoor alle ambassadeurs en internationale organisaties een dag van te voren waren uitgenodigd, kon er echter ook een grapje af. ,,Iedereen had hier vandaag uiteraard liever een andere Vladimir gezien”, zei voormalig komiek Zelensky. Zijn eigen voornaam Volodymyr is de Oekraïense schrijfwijze van dezelfde naam.

Om meteen weer serieus te worden. ,,Dat is namelijk degene die berecht moet worden voor zijn misdaden, hier in de hoofdstad van het internationale recht.” Volgens Zelensky kan er maar één instituut antwoord geven op de misdaden van Rusland. ,,Een tribunaal. Geen compromis met politieke invloeden. Een echt tribunaal, dat echte en volledige gerechtigheid biedt.”

Terreur Rusland

De president maakt in dat verband de vergelijking met het Neurenberg-tribunaal, waar de verantwoordelijken voor de Tweede Wereldoorlog terechtstonden. Dat tribunaal moet in Den Haag komen, standplaats van het Internationale Strafhof (ICC), dat door Rusland niet erkend wordt.

Volledig scherm De Oekraiense president Volodymyr Zelensky krijgt een staande ovatie in het World Forum. Oud Navo-chef en ex-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer (voorste rij, tweede van links) klapt mee. © ANP

Zelensky, met in de coulissen achter hem een bataljon beveiligers, toonde zich optimistisch dat de verantwoordelijken uiteindelijk berecht gaan worden. ,,Ik ben er zeker van dat we dit gaan zien, zodra we winnen. En we gaan winnen.”

Zelensky ging in zijn speech ook nadrukkelijk in op 4 en 5 mei. ,,Vandaag zullen jullie, zoals altijd op 4 mei , de mensen eren die hun levens verloren door de oorlogen.” Hij vroeg daarbij om vanavond ook te denken aan de Oekraïense slachtoffers ‘mannen, vrouwen en kinderen, die nu nog hoorden te leven’.

De president besloot zijn speech door te vragen om een minuut stilte in acht te nemen voor alle doden die zijn gevallen door de ‘terreur’ van Rusland. ,,Ook voor die van de MH17 in juli 2014.” In de zaal was het doodstil, je kon een speld horen vallen.

Catshuis

Even snel als hij gekomen was, vertrok Zelensky meteen na zijn speech weer. Om 12:00 uur werd hij door premier Rutte ontvangen op het Catshuis, dat op een steenworp afstand ligt. In de zaal was er unaniem lof voor de Oekraïense president.

Volledig scherm De Oekraiense president Volodymyr Zelensky tijdens zijn toespraak in het World Forum te Den Haag. © ANP

,,Het was echt een indrukwekkende speech”, zei Mei Li Vos, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer ,na afloop. ,,Ik vind het zo knap hoe Zelensky de oorlog en de verschrikkingen daarvan zo dichtbij ons weet te brengen. Dat het gaat om mensenlevens.”

Ze hekelde Caroline van der Plas, die vooraf liet weten afwezig te zullen zijn en vond dat het bezoek van de Oekraïense president vanwege 4 mei niet gepast zou zijn. ,,Ik vind het juist mooi dat hij aan 4 en 5 mei refereerde. Hoe zouden jullie reageren als Haarlem of Groningen bezet zou worden? Het is heel logisch dat hij dat deed.”

VVD-coryfee Jozias van Aartsen, eind jaren 90 minister van Buitenlandse Zaken en daarna ook burgemeester van Den Haag, spreekt van een fantastische speech. ,,Het was heel mooi hoe hij Den Haag daarin noemde. Niet voor niets is het Internationale Strafhof hier gevestigd en is dit de stad van vrede en recht.”

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag ontmoette Zelensky kort voor de speech begon. ,,Dat was echt heel bijzonder.” De afgelopen dagen was de burgervader permanent in touw om het bezoek te regelen. ,,We wisten het heel kort van tevoren, twee dagen. Wel lagen er al varianten op tafel, want er was vaker sprake van dat Zelensky zou komen. Dan ging het echter toch niet door. Ook nu was het tot vlak van tevoren onduidelijk of de president echt in het regeringsvliegtuig zou zitten.”

Linkerrijtje

Oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer, tevens voormalig minister van Buitenlandse Zaken, vindt het logisch dat Zelensky op bezoek komt. ,,Nederland speelt echt in het linkerrijtje qua financiële en militaire steun aan Oekraïne, om in voetbaltermen te spreken. Neem het patriot-afweersysteem dat we leveren.”

Behalve een bedankbezoek wil Zelensky de oorlog ook in het hoofd en hart van de Nederlandse politiek en burgers houden. ,,Ik hoop dat Nederland deze steun aan Oekraïne blijft volhouden, mentaal en moreel, want deze oorlog kan nog best lang duren. Ik hoop dat onze democratie weerbaar genoeg daarvoor is.”

Volledig scherm De beveiliging van Zelensky was enorm, hoewel voor de toehoorders in het World Forum niet heel zichtbaar. © ANP

Wat De Hoop Scheffer betreft wordt de steun aan Oekraïne verder uitgebreid. ,,Niet zozeer van Nederland, maar van het hele Westen. Het leveren van moderne jachtvliegtuigen mag geen taboe zijn, zoals de huidige minister van Buitenlandse Zaken Ollongren ook heeft gezegd.”

De speech in het World Forum was donderdagochtend al het derde event op Zelensky's bomvolle agenda in Nederland. De president kwam vanochtend rond 09.00 uur aan bij de Eerste Kamer. Hij spreekt in de senaat met leden van het parlement. Voorafgaand werd hij welkom geheten door de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer.

Verrassingsbezoek

Een uur later kwam hij aan bij het Internationaal Strafhof (ICC), waar veel veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Zo staan in de omgeving van het ICC meerdere politieauto’s en -busjes en voor de ingang zijn meerdere beveiligers te zien. Bij het strafhof hangt de Oekraïense vlag.

Medewerkers van het strafhof moeten al buiten hun toegangsbewijs laten zien. Journalisten worden op een afstandje gehouden van de ingang en staan achter hekken.

Zelensky arriveerde woensdagavond op Schiphol als verrassingsbezoek. Hij sliep waarschijnlijk in het Haagse Marriott Hotel. Er was daar veel politie op de been die mensen in de straat vroeg zich te identificeren. ,,Bezoekers mogen gewoon rond de Tweede Kamer hangen vandaag”, vertelt een voorlichter van de burgemeester.

Volledig scherm Na zijn speech spoedde Zelensky zich naar het vlakbij gelegen Catshuis, waar minister-president Mark Rutte hem ontving met zijn Belgische collega Alexander De Croo. © ANP

Uiteraard is er steeds overleg in de driehoek (hoofdofficier van het OM in Den Haag, politiebaas Paul van Musscher en burgemeester Jan van Zanen). Bij verplaatsingen zullen wel kruispunten zijn afgesloten, zoals bij ieder staatshoofd het geval is. Over de risico’s die aan het speciale bezoek verbonden zijn, reageert de woordvoerder: ,,Uiteraard doen we over beveiliging geen uitspraken, maar geloof me maar dat er heel goed over is nagedacht.”

