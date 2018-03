Zelfde behandeling in ander ziekenhuis soms wel zes keer zo duur of goedkoop

De prijzen van ziekenhuisbehandelingen lopen sterk uiteen in Nederland. Een behandeling kan in het ene ziekenhuis wel drie tot zes keer zo duur zijn als in het andere.

Goedkope of dure ziekenhuizen zijn er echter niet. Dat prijzen lijken soms volstrekt willekeurig bepaald. Een ziekenhuis kan makkelijk een hoge prijs hanteren voor de ene behandeling, maar een lage prijs voor een andere. Dat staat in een nieuwe studie van het Centraal Planbureau (CPB).

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen sinds 2005 contractuele afspraken maken over de prijzen van complete behandelingen. Dat was bedoeld om wat meer concurrentie in de ziekenhuiszorg van de grond te krijgen. Het systeem lijkt echter helemaal niet gezorgd te hebben voor zo laag mogelijke prijzen.

Gebrek aan transparantie

Volgens het CPB speelt mee dat er een groot gebrek is aan prijstransparantie. Lange tijd was er helemaal geen publieke informatie over contractprijzen. Pas in 2016 besloten een aantal verzekeraars en ziekenhuizen hun afgesproken prijzen online te zetten.

Nu blijkt dat ziekenhuizen voor dezelfde behandeling een prijs rekenen die tot twee keer zo hoog of drie keer zo laag is als het gemiddelde dat een verzekeraar ervoor betaalt. Voor ongeveer de helft van alle zogenoemde diagnose behandel combinaties (DBC’s) zijn minimaal twee ziekenhuizen te vinden waarvan de prijs een factor 3 tot 6 verschilt. Volgens de CPB-onderzoekers zijn die prijsverschillen dus willekeurig: het is niet zo dat je in het ene ziekenhuis stelselmatig duurder uit bent dan in het andere.

Ingrijpen

Er zijn verschillende manieren om wèl voor meer transparantie te zorgen. Zoals direct ingrijpen door de overheid. De onlangs overleden gezondheidseconoom Uwe Reinhardt heeft zich in de Verenigde Staten jarenlang hard gemaakt voor meer uniforme prijzen in ziekenhuizen. Maar dat systeem is erg drastisch en rigide, volgens de onderzoekers. Het houdt bijvoorbeeld geen rekening met efficiëntieverschillen die er wel degelijk zijn tussen ziekenhuizen.