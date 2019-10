Zelfgekweekte wiet aftrekbaar van belasting mits op voorschrift

Dat heeft de Hoge Raad bepaald in de zaak van iemand die lijdt aan de ziekte van Crohn. Haar arts schreef de vrouw cannabis voor. Die kweekte ze zelf. De dokter was namelijk van oordeel dat via de apotheek verkrijgbare cannabis bij de patiënte niet de gewenste werking had.



De Hoge Raad stelt dat voorschrijving door een arts voldoende is voor aftrek van de kosten. De kosten van bij coffeeshops gekochte cannabis(olie) zijn volgens de Hoge Raad niet aftrekbaar. Thuis kweken van wiet wordt in Nederland niet vervolgd als het om maximaal vijf planten gaat, en dat zonder technische hulpmiddelen.