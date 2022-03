‘Zelfmoordpoeder’ middel X gevonden in Arnhemse woning waar een agent gewond raakte

video Hoe het Twentse verzet de grootste bankover­val ooit pleegde: ‘Zelfs Churchill werd op de hoogte gebracht’

Elf Twentse verzetsstrijders pleegden in de Tweede Wereldoorlog de grootste bankoverval ooit. Ze roofden in 1944 bij De Nederlandsche Bank ruim 46 miljoen gulden van de nazi’s. Het heldhaftige verhaal is opgetekend in een boek dat vandaag verschijnt.

