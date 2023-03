Zelfrijdende auto’s zijn de oplossing voor files, stelt de VVD; ‘Flauwekul, komt voort uit wensdenken’

Allebei een verstande­lij­ke beperking en smoorver­liefd op elkaar: ‘Tot de dood ons scheidt’

Voor Roos (31) uit Houten en Marcel (36) uit Soest is het glashelder: ze zijn voor elkaar bestemd. Ze vonden elkaar op ABCDate, een contactbemiddelingssite voor mensen met een verstandelijke beperking. ,,Hij had bij ons eerste afspraakje een ring voor me meegenomen.’’