Zelfs betogers zijn niet blij met nieuwe protestplek van Den Haag: ‘Ze zien ons helemaal niet staan’

Video Greenpeace is politie te slim af en klimt op dak Tweede Kamer: ‘De natuur kachelt achteruit’

Gillende sirenes, aanstormende agenten en Greenpeace-activisten op het dak van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. In nog geen dertig seconden is het centrum van de Nederlandse politiek veranderd in een grote natuurdemonstratie.

14 september