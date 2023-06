Zelfs in het ziekenhuisbed dacht Joey (1998-2022) eerst aan anderen: ‘Gaat het wel goed met Sanne?’

Toch seks met logee, die vooraf zei dat niet te willen: ‘Misbruik gemaakt van kwetsbare, weerloze vrouw’

Zijn verjaardagsfeest in een studentenhuis in Wageningen was voorbij, maar hij praatte nog na met een vriendin. Uiteindelijk besloten ze samen in één bed te gaan slapen, dat hadden ze wel eerder gedaan. Ze wilde geen seks en hij beloofde haar dat er niets zou gebeuren. Maar het gebeurde wel.