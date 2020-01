Zelfs Interpol is op zoek naar deze gestolen apenschedel uit Friesland

Ineens verscheen hij vorige maand op de twee keer per jaar uitgebrachte poster met ‘meestgezochte kunstwerken’ van de internationale opsporingsorganisatie Interpol: een schedel van een orang-oetan. Om het nog aparter te maken: de apenkop komt uit Friesland.

Hij kijkt een beetje gekweld, die orang-oetanschedel op de poster van Interpol. Op de ‘most wanted art works’ die de opsporingsdienst in december naar buiten bracht, kijkt de schedel je treurig aan tussen vijf andere gezochte kunstwerken: een tekening uit Tokyo, een juweel uit Wiesbaden, een document uit Lima, een vaas uit Bern en een zadeltas uit Argentinië.

Dat er een orang-oetanschedel vermist wordt in Nederland, weet niemand. ,,We hebben er geen ruchtbaarheid aan gegeven,” zegt Peter Koomen, conservator van het Natuurmuseum Fryslân, die wel blij verrast is dat zelfs Interpol achter de apenkop aanzit. ,,We hebben aangifte gedaan en de politie zei dat ze er werk van gingen maken, nou, blijkbaar doen ze dat,” zegt Koomen met een glimlach.

Schenking

Uniek is de orang-oetanschedel niet. Een aantal jaar geleden kreeg het museum een schenking van een serie apenschedels, waaronder enkele orang-oetans. ,,Waarschijnlijk bij elkaar verzameld door een particulier in een tijd dat dat nog mocht,” zegt Koomen.

Juist omdat het dier vandaag de dag beschermd is, zijn er, denkt Koomen, altijd wel mensen met een apenschedelverzameling die er grof geld voor over hebben. ,,Het gebeurt zelfs dat voorwerpen als dit al op internet worden aangeboden terwijl ze nog in het museum staan en pas worden gestolen als iemand er belangstelling voor toont.”

Wéér op reis

Dat de orang-oetan überhaupt in Leeuwarden stond was al bijzonder. De collectie van het museum draait vooral om het noorden van Nederland. ,,Naturalis in Leiden doet de rest van de wereld,” zegt Koomen. Maar om af en toe toch ‘rariteiten’ uit de wereld te kunnen tentoonstellen, heeft het Friese museum ‘kapitein Severein’ bedacht, die op zijn reizen attributen uit de hele wereld meenam.

Maar onbedoeld is de orang-oetan, die vermoedelijk uit Sumatra komt, nu dus wéér op reis. Afgelopen zomer ontdekte het museum ineens dat enkele schedels uit een vitrine waren verdwenen. ,,Andere schedels waren wat opgeschoven dus je zag het niet zo snel.” Van braak was geen sprake. Waarschijnlijk zijn de apenkoppen gestolen op een rustig moment tijdens bezoekuren. Helaas was het slotje op de vitrine te makkelijk te openen. Inmiddels heeft het museum dat beter geregeld.

Dat de aap op de most wanted-lijst van Interpol terecht komt is ook weer niet zo gek. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid legt Interpol de lat weliswaar hoog, maar spelen zaken als de waarde toch een minder grote rol. ,,Het gaat vooral om de volledigheid van de bijbehorende documentatie. Bovendien is dit natuurlijk een zeer herkenbaar voorwerp en zijn orang-oetans beschermd.”