‘Zelftest’ corona voorlopig niet voor thuisgebruik

Heb ik het, had ik het of had ik het niet? Iedereen die afgelopen maand hoestte, grieperig was of zich suf nieste, heeft maar één vraag: had ik corona? Wanneer komen de zelftests?

Testen, testen, testen is het motto van de Wereldgezondheidsraad WHO. Alleen zo is goed in de gaten te houden hoe het virus rondwaart. In Nederland worden alleen heel zieke mensen getest; dat is een kwestie van capaciteit in de laboratoria en beschikbaarheid van de testen. Biotechnologische bedrijven werken zich een slag in het rond om goedkope simpele sneltesten te ontwikkelen.

In de Verenigde Staten werden ze afgelopen weken op internet al aangeboden, voor zo’n 155 euro, aan particulieren maar onder druk van de Amerikaanse FDA werden ze weer van de markt gehaald. Sommige testen waren zo slecht dat ze er in een derde van de gevallen naast zaten. Er is geen enkele zelftest gevalideerd, waarschuwt de Food and Drugs Administration. Ook de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldt zelfs dat de zelftesten verboden zijn omdat ze niet volgens de richtlijnen zijn getoetst. ,,Zelftesten kunnen een foutief resultaat opleveren, positief of negatief. Gebruikers raken dan onnodig ongerust of worden juist ten onrechte gerustgesteld’’, meldt IGJ. Het RIVM wijst erop dat de sneltesten niet kunnen bepalen of iemand op dat moment nog besmettelijk is omdat het virus zelf niet wordt gemeten. Kortom: het is onduidelijk hoe betrouwbaar de thuistesten momenteel zijn. Koop ze niet is het dringende advies.

Zwangerschapstest

Toch komen betrouwbare thuistesten eraan, denken bijvoorbeeld onderzoekers van het Vlaamse Universitair Ziekenhuis Leuven. Uiteindelijk worden ze zo eenvoudig als een zwangerschapstest. Een druppeltje bloed op een plaatje en een streepje verraadt of je antilichamen voor het virus hebt. Deze zelftesten speuren dus niet naar het virus maar naar de antistoffen die het lichaam heeft aangemaakt. Wie het virus heeft gehad, is volgens de laatste inzichten immuun. Voordeel van de techniek: de lage prijs en de snelheid. Een zelftest hoeft naar schatting niet meer dan 5 tot 10 euro te kosten, liet Katrien Lagrou, hoofd van het lab voor klinische microbiologie van het UZ Leuven eerder weten. En de uitkomst is binnen een kwartier bekend, zonder dat er een laborant aan te pas komt.

In Hillegom probeert het bedrijf Mayumana Healthcare een Amerikaanse sneltest aan de man te brengen bij Nederlandse zorgprofessionals. De sneltest is ontwikkeld in Wuhan door het Amerikaanse CTK Biotech, een bedrijf dat is gespecialiseerd in testen. Een druppel bloed op een plaatje en de test laat een kwartier later zien of er anti-stoffen aanwezig zijn. 98 procent accuraat, zegt het bedrijf.

Volledig scherm Sensitest © BSR Agency

Directeur Bart Verleg van Mayumana zegt dat hij nu al veel telefoontjes en e-mail van particulieren die de test ook willen kopen, maar hij ziet vooralsnog niets in het verspreiden van de test via bijvoorbeeld drogisterijen. Hij stelt dat de werking en interpretatie niet helemaal is te vergelijken met een zwangerschapstest, ook al hoeft er slechts een druppel bloed op een plaatje te vallen. ,,Daarom willen wij het via de zorgprofessionals doen, zij kunnen ons adviseren over de vraag of dit een test is die iedereen zou kunnen doen. Sommige besmette mensen hebben pas na negen dagen meetbare antistoffen. Ik weet nu gewoon niet of ze op den duur op iedere hoek van de straat komen om jezelf te kunnen testen. Gezonde mensen die het hebben gehad, gaan niet naar de huisarts, maar willen het wel weten. Dat snap ik ook.’’

Verleg voorziet wel een hausse aan sneltesten, die mogelijk ook voor thuis geschikt zijn. ,,Grote spelers zoals Abbott hebben dergelijke testen. En ook de Chinese producten komen eraan, het wordt een wildgroei als die testen beschikbaar komen.’’

Als de zelftest in een van de EU-landen wordt toegelaten, geldt de toelating voor heel de Europese Unie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weet niet hoeveel sneltesten er momenteel worden getoetst voor thuisgebruik.