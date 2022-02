Zes coronaregels waarvan iedereen wist dat bijna niemand zich er aan zou houden

Gijzelne­mer Apple Store is Abdel Rahman A. (27), die geregeld verward en dreigend gedrag vertoonde

De gijzelnemer uit de Apple Store aan het Leidseplein die dinsdagavond door een arrestatieteam werd aangereden nadat zijn belangrijkste gijzelaar na 5 uur was weggerend, is Abdel Rahman A., op 11 januari 1995 geboren in Amsterdam.

23 februari