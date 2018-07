Zes jaar cel voor jihadstrijder Victor D.

Jihadstrijder Victor D. uit Heeten is vandaag veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens deelname aan een terroristische organisatie. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De straf is conform de eis.

Twee weken geleden stond de voormalige postbode uit Salland samen met vier andere vermeende jihadisten terecht. Geen van de verdachten was bij de rechtszaak aanwezig.

De rechtbank in Rotterdam heeft een van de verdachten veroordeeld tot zeven jaar cel en twee mannen, onder wie Victor D. tot zes jaar cel. Een vierde verdachte werd vrijgesproken. De zaak tegen de vijfde verdachte werd eerder voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat er meer onderzoek nodig was.

Strijdgebied

Volgens de Rotterdamse rechtbank is vast komen te staan dat de mannen zijn afgereisd naar het strijdgebied in Syrië en/of Irak en dat ze hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Vanwege de dreiging die van dergelijke criminele organisaties uitgaat, legt de rechtbank alleen al voor deelname hoge gevangenisstraffen op.

In het geval van D. is volgens de rechtbank duidelijk dat de oud-postbode na een periode van radicalisering in maart 2013 is afgereisd naar Syrië waar hij zich weloverwogen heeft aangesloten bij een terroristische strijdgroep. Ook is volgens de rechtbank komen vast te staan dat hij een gewapende strijder was en dat hij tot op de dag van vandaag nog in Syrië verblijft. Voorafgaand aan de gewapende strijd heeft D. in Syrië volgens de rechtbank in een trainingskamp gezeten, waar hij kennis en vaardigheden verwierf om terroristische misdrijven te plegen.

Helpende hand

Hoewel D. in een brief aan de rechtbank in 2017 had aangegeven dat hij geen dood en verderf wilde zaaien, maar juist een helpende hand wilde bieden aan de Syrische bevolking, doet dit volgens de rechtbank niets af aan de constatering dat D. zich 'volledig heeft overgegeven aan de strijd van de terroristische organisaties en daartoe de wapens heeft gevoerd'.

André Seebregs is advocaat van D. en wil slechts een korte reactie op het vonnis geven. ,,We gaan het vonnis bestuderen en in overleg met cliënt zullen we beslissen over een eventueel hoger beroep." Of en hoe vaak Seebregs contact heeft met D. mag hij niet zeggen. De advocaat gaat evenmin in op de vraag of hij en zijn cliënt het vonnis en een eventuele terugkeer naar Nederland hebben besproken.

Onrechtvaardig

Via Twitter heeft de oud-Heetenaar op de dag van het vonnis contact met journalist Rasit Elibol van de Groene Amsterdammer. Hij vindt het vonnis onrechtvaardig. ,,Ik had het verwacht, maar het blijft voor mij krom dat een Nederlander die openlijk voor een terreurorganisatie vocht, gewoon vrij Nederland in mag, terwijl hij toe heeft gegeven dat hij heeft gevochten en gedood."

Twee weken geleden leek hij nog redelijk positief over de eis van zes jaar. Via media liet hij weten dat de eis hem dusdanig meeviel dat hij overwoog terug te keren naar Nederland. Eerder had hij juist aangegeven in Syrië te blijven, omdat hij te boek zou blijven staan als terrorist.

Schimmig

De 30-jarige D. bekeerde zich in 2010 tot de islam en vertrok drie jaar later naar Syrië. Hoewel hij in de daaropvolgende jaren regelmatig contact had met media in zijn geboorteland, bleef D. - die zichzelf tegenwoordig Zakariyya noemt - schimmig over zijn eigen rol en wilde hij nooit ingaan op de vraag of hij deelnam aan de gewapende strijd.