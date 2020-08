Zes jaar cel voor militair die drugs vanuit Curaçao wilde smokkelen

De verdovende middelen zaten verstopt in zeecontainers, in drie plunjebalen en in een camelbag die in een legerkist lag. Om de kist zat een hangslot, de sleutels werden later bij de moeder van de man gevonden. De containers worden gebruikt om militaire goederen en uitrusting naar Nederland te brengen. De militair had zijn spullen juni vorig jaar ingeleverd om te laten verschepen en was de dag daarna naar Nederland gevlogen.

Ruben V. werd al een paar maanden door de marechaussee op Curaçao in de gaten gehouden. Zijn telefoon werd afgetapt, zijn auto afgeluisterd en zijn kamer meerdere keren doorzocht. Hierbij werden onder zijn bed onder meer vier gloednieuwe plunjebalen gevonden, waarin later in twee van die zakken, de drugs werden ontdekt. Ook werd een zogeheten PGP-telefoon ontdekt, eentje die vaker door criminelen wordt gebruikt om versleutelde berichten te versturen, aldus het OM.

‘Ongeloofwaardige verklaringen’

V. ontkent iets met de smokkel te maken te hebben, maar de rechtbank gelooft hem niet. ,,De man heeft verschillende ongeloofwaardige verklaringen afgelegd over onder meer het aantal plunjebalen dat hij heeft ingeleverd, het moment dat hij voor het eerste hoorde over het onderzoek naar cocaïnesmokkel en het noemen van grote geldbedragen tegenover vrouwen.” Ook is er dna-materiaal en een vingerafdruk van de militair gevonden op de spullen waar de cocaïne in verborgen zaten.



Het Openbaar Ministerie had vijf jaar geëist, maar de rechtbank heeft een hogere straf opgelegd vanwege de grote hoeveelheid drugs en ,,de schandelijke manier waarop de man misbruik heeft gemaakt van zijn positie als Nederlandse militair op Curaçao”.

