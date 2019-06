Zes jaar na grensrechterzaak: justitie eist 12 jaar cel voor Yassine D. voor poging moord op advocaat

De vrouwelijke advocaat werd in september 2017 op haar kantoor in Zoetermeer neergestoken. Yassine D. en Marwan I. (21) zitten daarvoor al ruim een jaar vast vast. Een derde verdachte, Omer P. (23), is enige tijd geleden vrijgelaten omdat hij ‘slechts’ de chauffeur zou zijn geweest. Yassine en Marwan zijn bij de zitting vandaag aanwezig. Ze hebben ook vandaag tot nu toe nog niks gezegd.

Pijn doen

De verdachten verklaarden bijna niets tijdens eerdere zittingen. Ze ontkennen vooral. Het motief van de steekpartij is dan ook onduidelijk, ook voor de advocaat, die vanwege de aanval haar praktijk moest stoppen. Geruchten gaan dat de mannen betaald werden om de advocaat ‘pijn te doen’. Maar door wie ze werden betaald, is eveneens een raadsel.

De inhoudelijke behandeling van de zaak was in maart. Volgens justitie heeft Marwan de opdracht aangenomen om de advocaat te mishandelen en heeft hij de andere verdachten erbij betrokken. Al was het dan de bedoeling de advocaat ‘slechts’ te mishandelen, toch vindt justitie dat alle verdachten daarmee het aanmerkelijke risico hebben genomen dat de advocaat kon overlijden. Omdat er een gericht slachtoffer was en er onderling goed is samen gewerkt, betoogt de officier van justitie dat hier sprake is van poging moord. Yassine en Marwan hebben zó doordacht samengewerkt met de man die heeft gestoken en met elkaar, dat justitie ze ziet als medeplegers van poging moord.