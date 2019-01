Zes maanden keutels op de Veluwe: de wolf is officieel terug in ons land

1. De opmars

Ineens liepen ze door ons land: wolven. Dwars door Oost-Nederland, de noordelijke provincies, tot in het zuid-oosten aan toe. De wolf verovert sinds de val van de muur in 1990 West-Europa: dieren kunnen sindsdien ongestoord de grens over. De soort is bovendien in heel Europa beschermd.



In ons land werd in 2015 de eerste van een serie ‘zwervers’ waargenomen: na anderhalve eeuw liep er weer een wolf door ons land. Wolvin GW998f - het is een aanduiding, geen naam - bivakkeert het langst op één plek: de noordelijke Veluwe. Een andere wolvin zit sinds oktober in het midden van de Veluwe. Onderzoekers weten dat aan de hand van keutels, die aan de lopende band worden gevonden. Een derde wolf zit elders in Oost-Nederland.