Zeven arrestaties en 22 invallen na mega-onderzoek: ‘Meer dan honderd miljoen euro witgewassen’

met videoEen onderzoek van ruim twee jaar naar drugshandel en witwassen leidde dinsdagmorgen in alle vroegte tot de arrestatie van zeven verdachten in de Rotterdamse regio en Amsterdam. De criminele organisatie zou meer dan 100 miljoen euro hebben witgewassen, zo denkt het onderzoeksteam.

Het meest opmerkelijke was de inval in Bergschenhoek in de kapitale villa van Mike de W. (34 ), eigenaar van een metaalbedrijf in Nieuwerkerk aan den IJssel. Agenten beukten daar rond 05.00 uur ‘s morgens het toegangshek omver met hun Bearcat, een pantservoertuig dat zelfs tegen mitrailleurvuur is bestand. De voordeur werd opgeblazen. Stenen vlogen in het rond. ,,Het klonk als een raketinslag’’, zegt een van de buren.

De W. zou ter plekke zijn gearresteerd. Meerdere dure auto’s, waaronder een Ferrari, Porsche en Bentley, werden de garage uitgereden. Ook fitnessapparaten en schilderijen werden meegenomen.

Eerder verdacht van grote btw-fraude

De W. werd in april nog vrijgesproken van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus zou door de vermeende zwendel 23 miljoen euro zijn misgelopen. Er loopt nog een hoger beroep. Tegen de Bergschenhoeker, die in 2021 bij tijdschrift Quote debuteerde in het overzicht van ’s lands succesvolste jonge, selfmade ondernemers, was 25 maanden celstraf geëist.

Niet alleen bij zijn metaalbedrijf in Nieuwerkerk, ook bij een metaalbedrijf in Montfoort deed de politie langdurig onderzoek. De bewakingseenheid − zwaarbewapende, geheel in het zwart geklede mannen − posteerden zich opvallend in de omgeving. ,,Om te zorgen dat de rechercheurs die in het pand aanwezig waren, veilig hun werk konden doen’’, legt de politie het machtsvertoon uit.

In totaal kwamen honderden rechercheur dinsdag in actie bij de mega-operatie, die zich uitstrekte over heel Nederland, maar ook naar Servië en Luxemburg. Op 22 plekken deed de politie invallen.

De zeven verdachten werden opgepakt in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Ouderkerk aan den IJssel en Amsterdam. Invallen waren er onder meer ook in Hoogvliet, Den Haag, Valkenburg (Limburg), Montfoort en Denekamp.

Auto’s in beslag genomen

Het onderzoeksteam meent dat de criminele organisatie betrokken was bij drugshandel en het voor meer dan 100 miljoen euro witwassen van crimineel geld. Daarom is ook beslag gelegd op tal van bezittingen en geld. Ook zijn op meerdere plekken administraties van bedrijven, laptops, telefoons en andere gegevensdragers meegenomen.

Dit is belangrijk voor het onderzoek naar witwassen, waarbij criminelen proberen te verdoezelen hoe zij aan hun geld zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld door geld te storten op de rekening van een bedrijf in een ander land dat minder controleert op de herkomst van het geld of door valse rekeningen te maken, waardoor het lijkt alsof een bedrijf geld heeft verdiend, terwijl dit eigenlijk van bijvoorbeeld drugshandel afkomstig is.

Volledig scherm Een van de invallen werd gedaan aan de Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel. © MediaTV

Bewijs verzameld

Het financieel team van de Rotterdamse politie begon het onderzoek twee jaar geleden, toen er informatie binnenkwam over mogelijke criminele activiteiten. Over welke informatie doet de politie geen mededelingen.

De verdachten worden zo snel als het kan verhoord. Ze zitten in beperkingen. Dit betekent dat ze geen contact met elkaar mogen hebben, of met hun familie, maar alleen met hun advocaat.

Volledig scherm Politie bij een van de invallen in Montfoort. © Koen Laureij