Zeven gewonden bij ongeluk Zoeterwoude

Eerste sneeuw op komst: wit tapijt van enkele centime­ters verwacht

14 december De weerkundige winter is amper twee weken oud of daar is de eerste sneeuw. Die valt vanaf morgenavond en kan enkele uren aanhouden, voorspelt Weerplaza. Voorafgaand aan de witte vlokken wordt regionaal mogelijk de eerste ijsdag genoteerd.