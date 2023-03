Zieke pup met afgeknipte oren in beslag genomen in Rotterdam-Zuid

Een Anatolische herderpup van amper negen weken oud is afgelopen vrijdag in beslag genomen in Rotterdam-Zuid door de politie en de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming (LID). De oren van het beestje waren afgeknipt en hij was ernstig ziek.

De eigenaar van de pup, een 36-jarige man uit Alblasserdam, vertelde dat het hondje en een soortgelijke pup een dag eerder waren geïmporteerd uit Turkije. De andere pup, die ook afgeknipte oren had, was al overleden. De man uit Alblasserdam had de dierenambulance gebeld om het overleden diertje op te halen. Toen de medewerkers het zieke, maar nog levende hondje zagen, hebben zij direct de politie gebeld.

De politie schakelde de LID in en de man kon zo'n twee uur later met de overgebleven pup staande worden gehouden in Rotterdam-Zuid. De eigenaar vertelde dat hij op het punt stond om de pup op transport te zetten naar Spanje. De inspectiedienst heeft het beestje in beslag genomen en met spoed naar de dierenarts gebracht. De overleden pup is overgebracht naar een forensisch specialist, die onderzoek doet naar de doodsoorzaak.

Verminking

Het couperen, dus afknippen, van de oren van een dier is in Nederland verboden. De ingreep wordt gezien als een vorm van verminking. De puppy had ook een darminfectie en last van wormen. ,,Daardoor is hij erg uitgedroogd geweest’’, vertelt Jelko de Ruijter, woordvoerder van de LID. Het beestje heeft een aantal keer aan het infuus gelegen, met resultaat. ,,Vanmorgen ging het relatief goed met hem’’, aldus De Ruijter. ,,Dat is nog geen garantie op een goede afloop, maar het lijkt de goede kant op te gaan.’’

Volledig scherm De pup was ernstig ziek. Inmiddels gaat het relatief goed met het beestje. © Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Waarom en voor wie de pups vanuit Turkije via Nederland naar Spanje werden getransporteerd, is nog onduidelijk. De Ruijter noemt de zaak ‘opvallend’. ,,Er worden vaker honden geïmporteerd vanuit Zuid-Europa, maar de lijn tussen Turkije en Spanje is nieuw.’’ Daarnaast ziet de inspectiedienst in Nederland niet tot nauwelijks Anatolische herders met geknipte oren. ,,Dus waarom Anatolische herders, én gecoupeerd, én die route? We zijn benieuwd naar de verklaring van de man, want het is een nieuw fenomeen.’’

De houder van de pups wordt binnenkort verhoord. Het OM zal zich daarna over de zaak buigen.