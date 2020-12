Ziekenhuis koopt robotarm dankzij Tijns nagellak-actie

Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht krijgt een robotarm om kinderen met een tumor in de hersenstam beter mee te onderzoeken. De machine wordt betaald uit de nagellakactie van het inmiddels overleden patiëntje Tijn. De zesjarige jongen startte zijn inzameling tijdens 3FM's Serious Request eind 2016.

Tijn werd een nationale held toen hij eind 2016 met het lakken van nagels geld wilde inzamelen voor Serious Request. Het ventje had zelf bedacht honderd euro op te halen. Uiteindelijk kwam er, mede dankzij hulp van BN'ers als Youp van 't Hek en Wendy van Dijk, 2,5 miljoen binnen. Tijn overleed in juli van 2017, een week voor zijn zevende verjaardag, aan DIPG, een vorm van hersenstamkanker. Na zijn dood noemde de directeur van het Rode Kruis de jongen ‘misschien wel de beste fundraiser van Nederland’.

De nieuwe robotarm zal volgens het Prinses Máxima Centrum gebruikt worden om biopten te kunnen nemen uit diepgelegen hersentumoren bij kinderen. ,,Ook kan op termijn met het robotsysteem medicatie direct in deze diepgelegen tumoren toegediend worden, voor hopelijk een effectievere behandeling met minder bijwerkingen", aldus het ziekenhuis. In Nederland krijgen elk jaar 150 kinderen een hersentumor, van wie tien in de hersenstam. Er is nog geen genezing mogelijk.

,,Tijn wilde anderen helpen", aldus zijn ouders Jolanda en Gerrit Kolsteren. ,,De aanschaf van de robotarm zorgt ervoor dat hij dit, indirect, nog steeds doet. Wij hopen dat de robotarm gaat bijdragen aan een behandeling van hersenstamkanker, opdat in de toekomst genezing mogelijk is. Het gemis van je kind is onmenselijk groot, wij hopen dat anderen dit leed bespaard blijft.”

Volledig scherm Tijn in 2016. © ANP Kippa