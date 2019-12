Ziekenhuisoorlog beslecht: cao brengt rust in zorgsector terug

SCP: Nederlan­ders bezorgder over klimaat dan over immigratie

0:01 Nederlanders maken zich voor het eerst meer zorgen over klimaat en milieu dan over immigratie en integratie. Demonstraties tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet hebben eraan bijgedragen dat het thema klimaat met stip is gestegen in de nationale hoofdpijnindex, die wordt bijgehouden door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).