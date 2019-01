Ziekenhuizen druk met vuurwerkslachtoffers

Kaarsen en knuffels op plek vuurwerkdo­de Enschede

14:18 Twee knuffeltjes en een paar kaarsen zijn dinsdagochtend 1 januari de stille getuigen van het tragische vuurwerkongeval op Nieuwjaarsnacht in Enschede, waarbij een man het leven liet. De schok in de buurt is groot, na de ‘gigantische explosie’. „Er hadden nog veel meer doden kunnen vallen.”