Ziekenhuizen: een nieuwe verdubbeling is nu niet op te vangen

Dit was 2020 MH17-nabestaan­de Piet Ploeg: ‘De namen van mijn familie horen, dat kwam binnen’

13 december Sinds de start van het MH17-proces in maart dit jaar zit nabestaande Piet Ploeg elke zitting in de rechtbank. Om te laten zien dat de ramp de nabestaanden nooit zal loslaten. ,,We snappen ook wel dat niemand achter tralies belandt, maar we willen de waarheid.”