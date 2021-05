Ziekenhuizen willen miljoen extra prikken per week zetten: 'Afhankelijk van aantal coronavaccins’

VIDEO Wat er is gebeurd met de hoop en euforie van 5 mei 2020: ‘Onderling vertrouwen heeft knauw gekregen’

5 mei Corona gooide keihard roet in het eten, maar Utrecht zat niet bij de pakken neer. Al zaten we gedwongen thuis, toch werd Bevrijdingsdag 2020 een feest om nooit te vergeten. In de stad hing een euforische sfeer van saamhorigheid. Mét elkaar gingen we dit varkentje wassen. Een AD-drone haalde ontroerende beelden op van blije, zwaaiende, hoopvolle Utrechters. Heerlijk om terug te kijken. Zeker nu, één jaar later. Met eindelijk licht aan het einde van een tunnel die zoveel langer is gebleken dan we destijds konden vermoeden.