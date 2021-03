Zij die nu wachten op een prik, hebben grootste kans om in ziekenhuis te belanden

VIDEO Wester­storm: schade door omgewaaide bomen en afgewaaide dakpannen en platen

13 maart Vanuit alle delen van het land komen meldingen van stormschade. In de meeste gevallen gaat het om omgewaaide bomen, afgewaaide takken, dakpannen of dakdelen en losgerukte zonneschermen. De boulevard in Vlissingen is afgesloten vanwege zandophoping op de weg, meldt de gemeente. De weg blijft dicht totdat het weer het toestaat het zand te verwijderen.