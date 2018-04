Zij durven niet terug naar Afghanistan

De Taliban probeerde haar vader te rekruteren. Hij weigerde en vluchtte daarop met zijn gezin naar Nederland. Nu is Maedeh (22) al zeven jaar in Nederland en zit ze in het laatste jaar van een MBO-opleiding in Leeuwarden. De asielaanvraag van haar familie is, na al die jaren, echter definitief afgewezen. Het gezin moet terug naar Afghanistan. Maedeh en haar gezin vinden dat dat niet kan: omdat haar vader weigerde zich aan te sluiten bij de Taliban is het land nog steeds onveilig voor hen. ,,Wie denkt dat Afghanistan veilig is, moet er twee weken gaan wonen'', zegt ze. Vandaag starten tien mensen- en kinderrechtenorganisaties, waaronder Unicef, Amnesty International en Save the Children, een landelijke campagne om de uitzetting van afgewezen asielzoekers vanuit Nederland naar Afghanistan voorlopig stop te zetten. Daarvoor lanceren ze onder meer een serie portretten van kinderen en jongeren waarvoor uitzetting dreigt.

Willekeurig

De organisaties stellen dat de veiligheidssituatie in het land simpelweg te slecht is. Dit weekend vielen er nog zes doden (vier burgers, twee militairen) bij een zelfmoordaanslag van de Taliban op een legerbasis in de provincie Helmand. ,,Maar het geweld is vaak willekeurig, er zijn aanslagen in de hoofdstad Kaboel met tientallen burgerdoden”, stelt Rik Goverde, woordvoerder van Save the Children. Bij een aanval op een kantoor van de hulporganisatie in het land kwamen begin dit jaar nog vijf mensen om. Door gebrek aan medewerking van de Afghaanse overheid was het lang vrijwel onmogelijk voor Europese landen om afgewezen asielzoekers gedwongen te laten terugkeren naar het land. Na veel overleg met Afghanistan, zijn sinds het voorjaar van 2017 gedwongen uitzettingen (onder begeleiding van de marechaussee) weer op gang gekomen. Dat geldt ook voor gezinnen met kinderen. Vorig jaar werden 90 Afghanen vanuit Nederland gedwongen terug te keren, blijkt uit cijfers van de Dienst Terugkeer & Vertrek. Lees verder onder de foto

Ambtsbericht

Er wordt al maanden door verschillende belangengroepen actie gevoerd tegen die uitzettingen. Zij willen dat staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) de uitzettingen opschort totdat het nieuwe ‘ambtsbericht’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie in Afghanistan klaar is. Dat rapport laat waarschijnlijk nog weken op zich wachten.



Eind maart stelde de Raad van State dat een Afghaan, die bezwaar had aangetekend tegen zijn afwijzing, gewoon mag worden uitgezet. ,,De veiligheidssituatie in het land is zorgelijk, maar niet zo uitzonderlijk slecht dat niemand mag worden teruggestuurd'', oordeelde de Raad.



Twee weken geleden mocht een (christelijk) Afghaans gezin op het laatste moment wel blijven. Zij waren al vanuit het azc in Burgum overgebracht naar de gesloten gezinslocatie in Zeist in afwachting van hun uitzetting. Drie dagen voordat hun vlucht zou vertrekken, verleende staatssecretaris Harbers hen op basis van humanitaire redenen alsnog asiel.