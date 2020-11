Zij vangen volop wind, zijn niet bang en poseren graag even voor een dronefoto. Nu gaan ze viral

Arjan Erkel maakt podcast Gegijzeld: ‘Ook tegensla­gen kunnen inspireren’

25 november Arjan Erkel (50) werd 607 dagen gegijzeld in Dagestan en weet als geen ander hoe met tegenslagen om te gaan. Exclusief voor deze site maakt hij nu de podcast Gegijzeld, waarin hij in gesprek gaat met BN’ers en minder bekende Nederlanders over moeilijke situaties in je leven en hoe je daar weer uit komt. ,,Juist nu we soms het gevoel hebben dat we gegijzeld zijn door het coronavirus.”