Zinderende hitte in Zuid-Europa, maar ook ideaal weer om vakantie te vieren in eigen land

Er is zinderende hitte op komst voor sommige delen van Spanje en Portugal. De temperatuur kan volgens de meteorologen van Weerplaza in het binnenland oplopen tot 40 graden of meer. In Nederland wordt het komende weken niet tropisch warm, maar: ,,Slecht weer wordt het ook niet, want er staat droger weer dan normaal op het menu. Ideaal weer om lekker vakantie te vieren in eigen land", aldus meteoroloog Lennert Eijke.

Het was in Nederland behoorlijk koud de afgelopen nachten. Op meerdere weerstations zakte het kwik naar slechts 6 of 7 graden. De laagste temperatuur werd gemeten op het weerstation Deelen op de Veluwe even ten noorden van Arnhem. Het werd er 6,1 graden. ,,Vakantiegangers in een tentje in eigen land hebben dan ook een behoorlijk koude nacht achter de rug", aldus de weerman.

In de landen om ons heen is het lokaal nog wat kouder geworden, zoals in de hooggelegen dalen in de Ardennen, Eifel en het Sauerland. Lokaal koelde het af naar 2 tot 4 graden en een enkel weerstation gaf zelfs een grasminimumtemperatuur door van -1 graad.

Ook de komende nacht wordt het nog koud, morgen wordt er warmere lucht aangevoerd. Zowel overdag als ’s nachts gaat dan de temperatuur omhoog waardoor de kampeerders in Nederland weer hun extra deken kunnen opbergen.

Koeler dan normaal

In het zuiden van het land kan het morgen op meerdere plaatsen 25 of 26 graden worden. Elders wordt het 20 tot 23 graden. ,,Dat is een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar, donderdag vormt een uitzondering.”



Vrijdag krijgen we te maken met een enkele bui, maar er is volgens Weerplaza zeker ruimte voor de zon. ,,De kans op buien neemt in het weekend toe, maar ook dan breekt regelmatig de zon door. Ook maandag krijgen we te maken met een aantal buien, maar minder talrijk en minder heftig en ook dan zal de zon vaker doorbreken.”

Volgende week, tot en met 2 augustus, is het koeler weer dan normaal. ,,Een hogedrukgebied boven Frankrijk en de Alpen zorgt voor een west- tot zuidwestenwind en voert bij ons geen zomers warme lucht aan", stelt Eijke.

40 graden of meer

De zomerse temperaturen in deze periode liggen echter niet ver bij ons vandaan. In grote delen van Frankrijk, Spanje en Portugal wordt veel warmer weer dan normaal verwacht. In sommige delen van Spanje en Portugal wordt het maar liefst 4 graden warmer dan normaal. Het lijkt er dus op dat het vooral daar zinderend heet gaat worden met op diverse plaatsen in het binnenland een temperatuur van 40 graden of meer.

Tot en met 16 augustus verwachten de meteorologen vooralsnog normale temperaturen in onze omgeving. ,,Opnieuw lijkt een hogedrukgebied bij de Azoren ons weer te bepalen. Met een westenwind wordt het in onze omgeving zeker niet tropisch warm. Slecht weer wordt het ook niet, want er staat droger weer dan normaal op het menu. Ideaal weer om lekker vakantie te vieren in eigen land.”

