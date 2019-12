Zit de hand van Van Gogh verborgen onder schilderij in Nuenen?

In het Vincentre in Nuenen hangt het fijne schilderijtje Garen winden. Het is van de hand van Anthon van Rappard en is geschilderd in Nuenen in mei 1884. Van Rappard penseelde het tijdens de tien dagen dat hij te gast was bij zijn collega en vriend Vincent van Gogh. Die woonde toen in het dorp bij zijn ouders en zus, in de parochie aan De Berg in het centrum van het dorp. De Brabantse en de Utrechtse kunstenaar schilderden samen onder andere wevers in hun huisjes en boeren in en rond Nuenen.