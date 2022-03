‘Zit gewoon je straf uit!’ Jannie ging tekeer tegen moordverdachte Thijs H., maar helpt dat?

Ze voelde zich ‘opgelucht’ na afloop van haar spreekrecht tegenover Thijs H., de jongeman die in mei 2019 zomaar drie mensen doodstak. Thijs zat al dan niet in een psychose, en dat is waar het om draait bij het vonnis: was hij geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar? Precies dat gaat het verschil maken tussen een lange celstraf en tbs of ‘alleen’ maar tbs.