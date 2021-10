Zo gaat dat met middelmatige witte mannen als Brusselmans, ze komen ermee weg

Er was weer eens een rel rondom collega Herman Brusselmans. Wat zal hij blij zijn geweest. Even weer een beetje relevantie, het hoogbejaarde paard dat satire heet bestijgen, en onder het mom daarvan vrouwen uitschelden en beledigen. Herman had een goede week, en met hem al die andere minkukels die in zijn navolging hun vrouwenhaat op Twitter uitbraakten.