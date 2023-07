‘Zo hard als een straaljager’, mogelijk vandaag last minute streep door concert Rammstein

De rechtbank in Groningen doet donderdag uitspraak in de zaak die woensdag diende over de concerten van de Duitse band Rammstein. Mogelijk wordt pas enkele uren voor aanvang van het eerste concert in het Stadspark in Groningen duidelijk of de concerten kunnen doorgaan. Volgens geluidsexpert Erik Roelofsen, die als deskundige in de zaak wordt opgevoerd, bereikt Rammstein tijdens de concerten het geluidsniveau van een straaljager. ,,Je loopt acute gehoorschade op.”

Roelofsen en de stichting Natuurbeschermingswacht willen gezamenlijk voorkomen dat de concerten plaatsvinden. De rechtbank Noord-Nederland is gevraagd om alle vergunningen en toestemmingen voor de concerten te schorsen. De zaak gaat onder meer over de tijdelijke verhoging van de geluidsnorm van 100 naar 103 decibel. Tijdens de zitting op woensdag wees de stichting op de gevolgen voor de omwonenden en dieren die in de omgeving leven.

Volgens organisator Greenhouse Talent is het opvoeren van het geluidsniveau juist noodzakelijk voor de concerten van Rammstein. Ook is het belang om de concerten door te laten gaan groot. De gemeente hield de rechter ook voor dat het terrein al gereed is en het podium staat. Ook het bezwaar over de kans op het oplopen van gehoorschade werd door de gemeente van tafel geveegd, omdat het publiek dringend wordt geadviseerd gehoorbescherming te dragen.

Erik Roelofsen, voorzitter van Stichting Geluidshinder, heeft onderzoek gedaan naar de concerten van Rammstein. Er is volgens hem geen sprake van een verhoging naar 103, maar naar 113 decibel. ,,Het is een heel technisch verhaal, maar het gaat om de ligging van de luidsprekers en de afstand tussen de bezoekers en het podium. Ze zeggen: het gaat om een verhoging van 3 decibel, maar dat gaat in dit geval niet op. Je moet er verschillende correcties op plegen.” In totaal gaat het geluidsniveau met een factor 20 omhoog. ,,Dat is dus te vergelijken met twintig podia van Rammstein, zo hard als een straaljager.”

Bij stichting Natuurbeschermingswacht staat de telefoon al dagenlang roodgloeiend. ,,Ik word helemaal platgebeld, zelfs door fans die zich zorgen maken of hun concert wel doorgaat”, zegt secretaris Geert Starre. ,,Het is een gekkenhuis. Ik snap dat er onrust is, het is ook raar dat we dit op de dag van het concert moeten horen.”

Woensdag diende ook een zaak bij de Raad van State over het gebruik van vuurwerk bij de shows van de Duitse band. De Raad van State besloot dat de vuurwerkshow bij de concerten mag doorgaan, omdat het belang van de organisator van het concert zwaarder weegt.

De Duitse band staat twee avonden in het Stadspark voor in totaal 110.000 bezoekers. De optredens van de Duitse metalband zijn omstreden. Rammstein ligt onder vuur sinds zanger Till Lindemann wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Meerdere vrouwen zouden gedrogeerd en aangerand of verkracht zijn door de zanger.

De protestmars voorafgaand aan het concert gaat hoe dan ook door, ook als de rechter besluit dat de concerten niet door mogen gaan, bevestigt initiatiefnemer Mathilde van Heereveld desgevraagd aan het ANP. De protestmars begint om 18.00 uur bij het Centraal Station in Groningen. De route gaat onder meer via het Emmaplein en de Westerkade en eindigt op de Vismarkt. Daar zullen vertegenwoordigers van enkele organisaties spreken. Naar verwachting is de demonstratie om 21.00 uur afgelopen.

De beschuldigingen zijn de directe aanleiding voor het protest, maar de organisator stelde eerder al dat de protestmars onder de naam March Against Rape Culture Groningen ook gericht is op een breder probleem. ,,Wij gaan sowieso door met ons protest en onze sprekers op de Vismarkt. Het grotere probleem rondom rape culture is met het niet doorgaan van het concert niet voorbij”, aldus Van Heereveld.

