Zo help je je fiets de winter door: ‘Smeer montagevet als bescherming tegen regen’

Homoscene rouwt om doodgesla­gen Jan (73) en vreest dat hij in de val is gelokt

30 oktober De mishandeling met dodelijke afloop van de 73-jarige Jan uit het Spijkerkwartier slaat in als een bom in de Arnhemse homoscene. Hij was daar een bekend gezicht. Vrienden en bekenden zijn bang dat hij in de val is gelokt, via de datingwebsite Bullchat.