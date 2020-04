Zo houd je het thuis gezellig: 'De kinderen hebben zelfs minder ruzie’

,,Eén tel hoor, mijn dochter moet even een som afmaken.” Moeder Ilse van Rijn uit Hoek van Holland helpt net de 12-jarige Benthe met haar schoolwerk. Iets wat ze eigenlijk nooit doet, omdat ze aan het werk is. Maar nu heeft ze er best lol in. ,,Denk eens goed na... Ja”, klinkt het een paar seconden later enthousiast. Deze moeder geniet van de extra tijd die ze met Tiego (9) en Benthe heeft. ,,Het is best wel druk thuis, maar toch is er een zekere rust ontstaan. Het gehaaste leven is weg, dat merk ik ook aan de kinderen”, vertelt Van Rijn.