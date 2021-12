Zo krijgen zware jongens in de gevangenis telefoons en drugs binnengesmokkeld

Wild zwijn vernielt honderden meters kwetsbare IJsseldijk in 1 nacht: waterschap schrikt zich rot

Het wild zwijn dat sinds een week aan de Overijsselse kant van de IJssel vertoeft, heeft honderden meters IJsseldijk vernield. ,,Eerlijk gezegd? We zijn ons rot geschrokken. Als dit in 1 nacht kan... We houden ons hart vast", zegt Herald van Gerner van het Waterschap Drentse en Overijsselse Delta.

