Zo kun je ons tips geven

Heb je een tip over een misstand? Ben je getuige van een bijzondere gebeurtenis of breaking news? Of heb je informatie waarvan je denkt dat het interessant is voor een verhaal, aarzel dan niet. Tippen kan veilig en anoniem.

Het AD en de regionale titels Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Tubantia, BN De Stem, PZC, De Stentor en De Gelderlander doen gezamenlijk aan onderzoeksjournalistiek. Vaak komen die onderzoeken tot stand, nadat mensen zo moedig zijn om de redactie te tippen. Tips sturen kan veilig en anoniem. Redacteuren zullen er alles aan doen om de identiteit van tipgevers te beschermen. Het helpt wel als wij weten wie je bent en je de mogelijkheid biedt om jouw tip te bespreken.

Hoe meer details een tipgever verstrekt, hoe beter de redactie er mee aan de slag kan. Het helpt als de tipgever met bewijsmateriaal komt. Denk aan:

* Een medisch dossier van iemand die slachtoffer is geworden van een medische fout van een arts.

* Politiestukken als het gaat om criminele handelingen, zoals witwassen, corruptie of drugshandel.

* Geheim gehouden bonnetjes, cijfers of documenten, waarvan het belangrijk is dat die openbaar worden.

* Bewijzen van vastgoedtransacties waarbij de overheid belastinggeld heeft verkwist.

Tips geven aan het AD en de regionale titels Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Tubantia, BN De Stem, PZC, De Stentor en De Gelderlander kan op verschillende manieren. Je kunt redacteuren zelf mailen. De e-mailadressen werken als volgt: voorletter punt achternaam @ naam van dagblad punt nl. Er is ook een algemeen adres: tips@ad.nl. Deze mails worden alleen bekeken door een selecte groep ervaren journalisten.

Het is mogelijk om telefonisch te tippen. Spreek een duidelijke omschrijving van je tip in en liefst ook je naam en telefoonnummer, zodat je teruggebeld kunt worden. Ook is het mogelijk een tip te sturen via berichtenapps als WhatsApp en Signal. Het nummer waarop je ons kunt bereiken is: +31615377185

WhatsApp maakt gebruik van end-to-end encryptie: berichten zijn daardoor alleen leesbaar voor de verzender en ontvanger. WhatsApp bewaart metadata, waardoor te zien is wie wanneer contact heeft gehad met wie. De berichtenapp Signal houdt die data niet bij. Bij informatieverzoeken vanuit overheden verstrekt Signal geen bruikbare gegevens. Signal wordt gezien als de meest privacy-vriendelijke berichtenapp.

Als het om gevoelig materiaal gaat, of als je je eigen identiteit niet bekend wilt maken, kun je ook anoniem tippen via Publeaks: https://secure.publeaks.nl/ad

Ouderwets per post informatie versturen (denk aan een brief, usb-stick, foto's of documenten) kan ook.

Tips ADR onderzoeksredactie

Postbus 8983

3009 AT Rotterdam

Ben je op zoek naar de klantenservice, dan vind je hier verdere contactinformatie.



Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy-statement.

Volledig scherm © ADR