Zo kunnen kappers, masseurs en nagelstylisten op maandag veilig aan de slag

De meeste contactberoepen, zoals kappers, masseurs en voetspecialisten, staan bij het kabinet vooraan in de rij om weer van het slot te gaan. Maandag mogen ze weer, mits de mensen in deze beroepen veilig kunnen werken. Het RIVM heeft adviezen uitgewerkt waarop de brancheverenigingen hun eigen protocollen kunnen baseren.

Mensen met een contactberoep hoeven straks in elk geval niet per se een mondkapje te dragen. Het mag wel. Het OMT heeft extra onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van mondkapjes. Betrokkenen melden dat er geen evident bewijs gevonden is dat ze veel uithalen, maar ook niet van het omgekeerde.

Een overzicht van de belangrijkste adviezen.

Volg de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. Was je handen regelmatig met water en zeep, zit met je handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in je elleboog.

Het is vanaf nu nodig om een gezondheidscheck te doen bij jezelf én bij je klanten. Dus je moet zeker weten dat je zelf gezond bent, maar voor de behandeling ook controleren of of de klant geen klachten heeft die passend zijn bij het nieuwe coronavirus. Dat doe je door middel van een door het RIVM opgestelde vragenlijst. Als de klant één van deze vragen met ja beantwoord, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak, is het advies.

Voor klanten geldt: als je gezondheidsklachten hebt zoals een neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan blijf je thuis om uit te zieken. Datzelfde geldt voor medewerkers. Ontwikkel je gedurende de werkdag klachten, stop dan met werken en ga direct naar huis.

Medewerkers die tot één van de risicogroepen behoren, moeten zelf de afweging maken of het verantwoord is om te werken. In overleg met een bedrijfsarts moet worden vastgesteld of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Luister ook naar de podcast Achter het Verhaal over de versoepelingen: