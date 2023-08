Zo pakt Remco zwartrijders aan: ‘Hoezo heb jij een mes? Er lopen toch geen tijgers door de stad?’

Maarten moet zijn huis uit vanwege ‘half industrie­ter­rein’ in de voortuin: ‘Erg overdreven’

Het was er soms ‘een half industrieterrein’ bij Maarten Wichers in de tuin, volgens woningstichting Mijande Wonen. In zijn voortuin in het Overijsselse Vriezenveen stonden inderdaad wat pallets en aanhangwagens. „Nogal overdreven, dit”, reageert de inwoner. Toch moet hij zijn huis uit, binnen dertig dagen. „Oh? Ik dacht dat ontruiming betekende dat ik de boel moest opruimen.”