Zo raakte vastgoedfamilie Kroonenberg verzeild in de vete van ‘zwart schaap’ Gordon F.

De spil in het conflict waarin de Amsterdamse vastgoedgigant Kroonenberg Groep verzeild is geraakt, is Gordon F., het zwarte schaap van de familie Kroonenberg. Hij is dinsdag in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid gearresteerd vanwege een nachtelijke schietpartij in zijn villa in Lijnden (zie kader).



Gordon F. erfde als kleinzoon van ‘Ome Jaap’ Kroonenberg een fortuin uit wat inmiddels een Amsterdams miljardenbedrijf is, waarin hijzelf overigens geen actieve rol speelt. Als drugsverslaafde twintiger belandde hij langdurig in de cel voor het doodschieten van zijn drugsdealer in De Pijp. Hij verkeert al zijn hele volwassen ­leven in de coterie van zware criminelen. Inmiddels zou hij meer dan twee jaar zijn ex Natascha bedreigen, met wie hij veertien jaar samen was en twee tienerdochters heeft, en haar vriend Souhail el M. Die vriend is een telg uit een familie met een geduchte reputatie in het Utrechtse criminele milieu.