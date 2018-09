Zo tover je 25 vakantiedagen om in 55 vrije dagen

Maar voor we massaal vakantie-aanvragen beginnen in te dienen, bereidt expert arbeidsrecht Geert Vermeir van SD Worx (gespecialiseerd in personeelsbeleid) je alvast voor op een mogelijke teleurstelling. ,,Vakantie is een recht, maar een werknemer mag zijn verlofdagen niet volledig vrij opnemen," legt Vermeir uit. ,,In de praktijk moet de werkgever akkoord gaan. Je kan juridisch gezien geen periodes opeisen, want beide partijen moeten het eens zijn. Daarnaast is er het praktische aspect. Een bedrijf kan onmogelijk iedereen vrij geven op een brugdag, tenzij de onderneming dan kan sluiten."



Tussen droom en daad staan ook nog beperkingen van de specifieke sector of het bedrijf waarvoor je werkt in de weg. ,,Zo geldt in de bouwsector bijvoorbeeld dat verlofdagen binnen een bepaalde periode opgenomen moeten worden, zoals de bouwvak. Verder mag elk bedrijf ook eigen regels opnemen in de cao of het arbeidsreglement rond het opnemen van vakantie," aldus Vermeir.